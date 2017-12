Castro Marim: Oposição chumba proposta de Orçamento apresentada por Francisco Amaral

Connect on Linked in

Vereadores da oposição explicam que pretenderam adiar a votação, de forma a terem mais tempo para analisar os documentos. Praia fluvial de Odeleite também foi chumbada e não vai avançar, apesar de já ter financiamento comunitário garantido

DOMINGOS VIEGAS

A proposta de Orçamento da Câmara Municipal de Castro Marim para 2018, apresentada pelo executivo composto pelo presidente Francisco Amaral e pela vereadora Filomena Sintra (PSD), foi chumbada esta segunda-feira pela oposição, que integra os vereadores socialistas Célia Brito e Mário Dias e o vereador do movimento independente CM1, José Estevens.

De acordo com os membros da oposição, não se tratou de um voto contra o orçamento, propriamente dito, mas sim contra a “atitude do presidente da Câmara” que “recusou adiar, para a próxima semana, a discussão do documento”. Os vereadores do PS e do movimento CM1 querem mais tempo para analisar o orçamento e poderem pronunciar-se.

O edil Francisco Amaral garante que o documento foi enviado aos membros da oposição “há mais de um mês” e que estes “também foram convidados, por escrito e verbalmente, para discutir o orçamento”. Por isso, o autarca considera que os votos contra representam uma “irresponsabilidade total”…

