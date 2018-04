Castro Marim: Odeleite celebra o Dia do Trabalhador com sardinhada e animação

Connect on Linked in

A aldeia de Odeleite volta a estar em festa no 1.º de Maio. Aos encantos naturais da paisagem da Ribeira de Odeleite junta-se a animação, que fazem deste um o palco de excelência das celebrações do Dia do Trabalhador no concelho de Castro Marim.

Uma das maiores atrações dos últimos anos é a exposição dos “maios”, tradição de provável origem pagã, que celebra a Primavera e o rito da fertilidade de um novo ciclo da natureza. Aos “maios” juntam-se as flores, que adornam toda a aldeia. Pitoresca e reconhecida pela sua singularidade, a “Aldeia Florida” oferece um agradável passeio por entre as ruas, pátios, recantos e janelas coloridas pela chegada das flores.

A Ribeira de Odeleite proporciona, durante todo o dia, diversas atividades, como insufláveis, slide, canoagem e escalada. Às 9h30 poderá também participar num passeio pedestre, organizado pela empresa Alemvila Tours, com passagem pelos melhores “miradouros” de Odeleite e cujas inscrições podem ser efetuadas por e-mail ([email protected]) ou por telefone (967 202 846 e 968 898 481).

A já tradicional sardinhada, gratuita, começa às 12h00 e a tarde continua animada, com um baile a cargo de Sérgio Conceição, a atuação do Rancho Folclórico de Santo Estevão (Tavira) e o espetáculo dos Sons do Minho, pelas 18h00. Em simultâneo decorre um “mercadinho”, com venda de artesanato e doçaria local e regional.

Para quem for acampar, a festa começa mais cedo. Há baile na noite de terça-feira, 30 de abril, a partir das 21h30, com Silvino Campos.

Esta festa é organizada pela Associação Social da Freguesia de Odeleite, em parceria com a Junta de Freguesia de Odeleite e o Município de Castro Marim.