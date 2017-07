Castro Marim: Música vai às praias para animar turistas

Connect on Linked in

A Banda Musical Castromarinense tem levado música às praias de Castro Marim. De um modo espontâneo e informal e com um animado reportório, a banda anima os finais de tarde nas três praias do concelho – Praia da Alagoa/Altura, Praia do Cabeço e Praia Verde.

Esta animação musical nas praias é promovida pela Câmara Municipal de Castro Marim, este ano pela quarta vez, e vai repetir-se até ao final da época balnear.

“Valorizar a oferta das nossas praias, que são já das melhores praias do país, as três com bandeira azul, bandeira praia acessível e galardão qualidade de ouro, para além de estarem equipadas com desfibrilhadores automáticos externos, que permitem uma atuação rápida em caso de paragens cardíacas, mais frequentes que o afogamento”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.

O autarca acrescenta que esta é também uma forma de “divulgar e promover o trabalho meritório” da Banda Musical Castromarinense, que “orgulha e dignifica o nome de Castro Marim”.