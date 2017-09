Castro Marim: Movimento CM1 apresenta candidatos às freguesias

Connect on Linked in

Após o jantar de apresentação das candidaturas do Castro Marim Primeiro (CM1), no Parque Infantil de Castro Marim, que reuniu cerca de um milhar de castro-marineses, o movimento independente liderado por José Estevens iniciou o ciclo de apresentações dos candidatos às Assembleias de Freguesia do concelho.

Na passada sexta-feira, a Praça 1.º de Maio recebeu a festa de apresentação de Paulo Sousa, primeiro candidato à Freguesia de Castro Marim. Seguiu-se a apresentação do candidato à Junta de Freguesia de Odeleite, António Baltazar, que decorreu no domingo, no Largo da Antiga Casa do Povo de Odeleite.

Esta sexta-feira será a vez de Marília Gonçalo apresentar a sua candidatura aos fregueses de Altura, pelas 20h00, no Parque de Estacionamento junto à Avenida 24 de Junho. A fechar o ciclo de apresentações terá lugar a apresentação da candidatura de Rosa Teresa à Junta de Freguesia de Azinhal, no domingo, às 20h00, no Largo do Centro de Saúde, na aldeia do Azinhal.

Com esta iniciativa, o movimento Castro Marim Primeiro pretende que “as largas dezenas de candidatos que constituem as suas listas às autarquias do concelho deem a conhecer aos eleitores os seus programas e com eles possam travar uma discussão franca e aberta do que deve ser o futuro de cada uma das freguesias”.