Castro Marim: Mais de 200 participantes no “Trail Urbano Entre Muralhas”

A Associação Rodactiva promoveu a quarta edição do “Trail Urbano Entre Muralhas de Castro Marim”, integrada no Circuito de Trail do Algarve 2016 (CTAlg 2016) e que reuniu 218 participantes, contanto com a presença de alguns atletas algarvios e andaluzes de renome.

A prova, realizada no passado domingo, desenrolou-se no perímetro urbano de Castro Marim, percorrendo a zona histórica da vila (Forte de S. Sebastião, Castelo, Revelim de Santo António e Igreja Matriz), em dois percursos, um de 10 e outro de 24 quilómetros, com diferentes tipos de piso.

Na entrega de troféus, aos três primeiros lugares de cada categoria, estiveram presentes o presidente da Camara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, a vice-presidente, Filomena Sintra, o vereador do pelouro de Desporto, Nuno Pereira, e, em representação da Junta de Freguesia de Castro Marim, António Saloio.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim, da Junta de Freguesiade Castro Marim, do Club Motard “Os Piratas” e de empresas da região.