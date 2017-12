Castro Marim: Largo Paco de Lucía eterniza a memória do “génio da guitarra”

Connect on Linked in

Paco de Lucía, filho de uma castromarinense, morreu há quase quatro anos. Para perpetuar a memória do “mestre absoluto do flamenco”, o município de Castro Marim vai dar o seu nome a um largo, com o objetivo de tornar aquele espaço num “local de romaria e peregrinação” para os admiradores. O projeto já tem financiamento e prevê a criação de um jardim com peças artísticas e um sistema áudio para disponibilizar aos visitantes o legado musical do génio da guitarra…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 30 DE NOVEMBRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve