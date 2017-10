Castro Marim: José Luís Domingos reeleito presidente da Assembleia Municipal

Connect on Linked in

.

José Luís Domingos, do PS, foi reeleito hoje presidente da Assembleia Municipal de Castro Marim, com o apoio do Movimento Castro Marim Primeiro, que elegeu um dos secretários.

Os socialistas apresentaram uma lista conjunta com o CM1, tendo vencido, por 10-9, a lista opositora, em encabeçada pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Gomes.

Para além da Assembleia Municipal, tomaram posse os membros do executivo, que será encabeçado por Francisco Amaral, da coligação PSD-CDS, reeleito agora para um novo mandato sem maioria absoluta.

Dos restantes quatro vereadores, um é do PSD-CDS, Filomena Sintra, que transita do anterior executivo, dois do Partido Socialista, Célia Brito e Mário Dias, e um, o ex-presidente daquele Município, José Estevens, do CM1.

Os discursos dos representantes dos diferentes partidos eleitos ficou marcado pelo sublinhar da vontade dos castro-marinenses, expressa numa votação sem maiorias absolutas, interpretada com uma manifestação de vontade de se promover o diálogo e os consensos, depois de uma campanha que teve momentos de muita crispação.

Perante o auditório da Biblioteca Municipal cheio, quer o novo presidente da Assembleia Municipal, José Luís Domingos, quer do novo executivo, Francisco Amaral, fizeram questão de mostrar a sua abertura na busca de consensos, considerando ambos que o interesse de Castro Marim e dos castro-marinenses deve estar acima de quaisquer interesses pessoais e partidários.