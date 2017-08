Castro Marim: José Estevens apresenta publicamente a candidatura este sábado

Print This Post

O movimento independente “Castro Marim Primeiro”, que tem José Estevens como candidato à presidência da Câmara de Castro Marim, vai apresentar publicamente todos os candidatos aos diversos órgãos autárquicos daquele município, este sábado, num jantar que decorrerá no espaço contíguo ao parque infantil da vila, pelas 20h00.

Aquele movimento foi o primeiro do concelho de Castro Marim a apresentar as listas de candidatos no Tribunal da Comarca de Vila Real de Santo António, cujo prazo de entrega termina na próxima segunda-feira (07 de agosto).

“Mais de seiscentas assinaturas, três vezes mais do que a lei eleitoral determina, sustentam a centena de candidatos do Movimento Castro Marim Primeiro às autarquias do concelho: Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Assembleias de Freguesia de Altura, Azinhal, Castro Marim e Odeleite”, garante aquele movimento em comunicado enviado às redações, acrescentando que este sábado “vão estar sentados à mesa um milhar de castro-marinenses que apoiam este movimento”.

O ex-presidente da câmara municipal não pôde candidatar-se nas últimas autárquicas devido à lei que limita os mandatos. Este ano abandonou o PSD, nua altura em que presidia a comissão política local, depois do partido ter anunciado a recandidatura de Francisco Amaral para as próximas eleições.

A comissão política local tinha indicado o nome de José Estevens, mas a comissão nacional não abriu exceções mantendo em todo o país a decisão de recandidatar todos os presidentes de Câmara eleitos pelo partido nas anteriores eleições, desde que não tivessem atingido o limite máximo de mandatos consecutivos permitido por lei.

Depois de José Estevens, várias dezenas de militantes seguiram o seu exemplo e entregaram o cartão, formando posteriormente o movimento independente que vai agora concorrer às autárquicas em Castro Marim.