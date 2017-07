Castro Marim homenageia o legado do sal

Print This Post

Castro Marim celebrou recentemente o seu feriado municipal, este ano marcado pela homenagem ao seu legado de sal, conhecido como “o melhor sal do mundo”, num dia em que foi também reconhecido o trabalho, esforço e dedicação dos funcionários autárquicos com mais de 25 anos de serviço e o mérito dos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Marim.

Aos 20 melhores alunos de 2016/17 foram entregues diplomas de mérito, em madeira, gravados pela “Tangerina Colorida”, e bonecas de tricô, feitas e personalizadas artesanalmente pela “Tecelã”. Foram ainda premiados, à semelhança de anos anteriores, com uma viagem, desta vez ao Porto.

Ao reconhecimento dos melhores alunos, seguiram-se as homenagens aos 28 funcionários com mais de 25 anos de trabalho na Câmara Municipal de Castro Marim e a cinco salineiros, considerados aqueles que, num passado recente, revitalizaram a atividade salineira que hoje dignifica o nome de Castro Marim.

Depois da sessão solene foi inaugurada a exposição de fotografia “Paisagens – Sal a Sul”, na Casa do Sal, um retrato da paisagem de sal que é Castro Marim, numa combinação entre a fotografia aérea, o retrato e a interpretação literária de Ana Amorim Dias, escritora e também autora de uma das “marcas” da Casa do Sal, a inspiradora frase “Porque a Sul, com todo o Sol, a vida tem muito mais Sal”.

O grande objetivo desta exposição foi enobrecer o legado de sal de Castro Marim, que, com a força e o entusiasmo de muitas personalidades, é presente e futuro do desenvolvimento no concelho, motivo de orgulho e distintivo de qualidade que tem levado o nome de Castro Marim além-fronteiras.

As comemorações terminaram no Revelim de St. António, com concerto dos “Ala dos Namorados”, que emocionou o público que enchia o auditório deste irrepreensível palco.