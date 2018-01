Castro Marim: Festa do Acordeão no aniversário da associação Mito Algarvio

Connect on Linked in

A Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve promove, no próximo domingo, a “Grandiosa Festa do Acordeão”, em Castro Marim e com a presença de consagrados acordeonistas, no âmbito do programa das comemorações do seu sexto aniversário.

As comemorações acontecem no salão de festas da Quinta do Sobral, a partir das 13h00, com um almoço de gala, para o qual são esperadas centenas de pessoas, numa festa que é de celebração e, simultaneamente, de homenagem ao acordeão e aos acordeonistas algarvios.

Duas horas depois realiza-se o Festival Internacional de Acordeão, com a presença de prestigiados e premiados acordeonistas: Tino Costa, Maria Adélia Botelho, Michel de Roubaix (França), João Palma, Fábio Guerreiro, Silvino Campos, Jorge Alves, Jaime Gomes, Ernesto Batista e Hugo Madeira.

Os interessados ainda podem reservar o seu lugar através de telefone (964 670 079 ou do nº 962 291 979).

Sediada na antiga escola primária do Barrocal, em Altura, em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Castro Marim, a Mito Algarvio tem trabalhado afincadamente no sentido de afirmar Castro Marim como concelho capital do acordeão no Algarve.