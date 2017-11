Castro Marim festeja “o santo do inverno que traz o verão”

Celebrado no dia 11 de novembro, ao Dia de São Martinho está associado o ritual do magusto. Com o pretexto de provar as primeiras castanhas e o novo vinho, familiares e amigos reúnem-se num convívio ensolarado, se houver justiça à lenda de São Martinho – “o santo do inverno que traz o verão”.

No concelho de Castro Marim, a tradição faz-se celebrar no dia 11 (sábado) em Odeleite e Castro Marim, no dia 12 (domingo) em Alta Mora e, no dia 18, em Altura. Além do característico magusto, com castanha assada, vinho e jeropiga, estes convívios vão contar ainda com animação musical. A partir das 15h00, o Largo 25 de Abril em Odeleite dará lugar a um baile animado por “Fábio Vicente”. Em Castro Marim, na Praça 1º de Maio, a animação começa pelas 16h00, com “Zé Aníbal”, seguindo-se a atuação do grupo etnográfico “Amendoeiras em Flor”. Altura recebe, junto ao mercado municipal, a partir das 16h00, a animação do acordeonista Sílvio Campos, mas contará também com uma original sessão de terapia do riso, a ter lugar na junta de freguesia pelas 15h00. As melhores iguarias locais estarão também à venda por aqui, logo a partir das 9h00.

Magusto com as melhores iguarias locais

Na Cumeada da Alta Mora, freguesia de Odeleite, o convívio começa mais cedo, pelas 9h00, com um passeio pedestre pelos montes e vales de Alta Mora, com passagem pela ribeira do Beliche, num percurso que termina com um almoço para todos os participantes (com um custo de 12 euros por participante).

Depois de almoço começa o magusto de São Martinho, oferecido pela ARCDAA e animado pelo “Duo Inovação”. Neste convívio tem ainda lugar o mercadinho de S. Martinho, onde se poderão encontrar as melhores iguarias locais, como o afamado pão caseiro, o mel de rosmaninho e frutos secos, e também uma rica e diversificada mostra de artesanato.

O “Dia da Castanha”, em Castro Marim, o “Mercadinho da Castanha”, em Altura, e as “Festas de S. Martinho”, em Odeleite, são iniciativas das juntas de freguesia locais.

O XIII Convívio de S. Martinho, em Alta Mora, é organizado pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora (ARCDAA), com o apoio do município de Castro Marim.

JA