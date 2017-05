Castro Marim: Feira Terra de Maio oferece sabores genuínos e animação

Print This Post

O Centro Multiusos do Azinhal, no concelho de Castro Marim, vai receber a décima edição da Feira Terra de Maio a partir desta sexta-feira e até domingo. O certame é já uma referência na promoção da cabra de raça algarvia e dos mais genuínos sabores algarvios e inclui ainda artesanato local, exposições e muita animação.

Nesta feira encontrará tasquinhas de gastronomia regional, exposições de animais, música e folclore, animação infantil, demonstrações equestres, entre muitas outras atividades, tendo como máxima a promoção e incremento da cabra da raça algarvia e os saberes e sabores a ela associados no concelho de Castro Marim.

Uma das grandes atrações da feira é a realização da segunda edição do “Maior Queijo de Cabra da Raça Algarvia”, que atrai inúmeros visitantes que se deslocam propositadamente para assistir a esta ação.

Na área da animação, o programa inclui a atuação de diversos grupos locais, folclore, assim como a atuação do humorista português Herman José (sábado, às 22h00).

O evento contará ainda com um seminário mais vocacionado para o setor primário, que ocorrerá na manhã de dia 27 de maio (sábado às 10h30). Os oradores irão abranger várias temáticas do mundo rural, os incentivos previstos para o mundo da agricultura e uma abordagem em particular para os riscos associados à condução de tratores e máquinas agrícolas.

Promoção da cabra de raça algarvia

“Esta feira, para além de ser um motivo de confraternização entre os agricultores da região, dos produtores e criadores da cabra de raça algarvia e dos demais visitantes que se interessam por estas temáticas, é também uma oportunidade de promoção e divulgação da cabra de raça algarvia, dos produtos gastronómicos a ela associados e de toda a componente agropecuária e agroalimentar da região de Castro Marim, não esquecendo o artesanato, a musica tradicional, o turismo e demais atividades”, salienta a organização do certame, que está a cargo da Câmara Municipal de Castro Marim e junta de freguesia do Azinhal, em colaboração com diversas entidades nacionais e regionais.

