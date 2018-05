Castro Marim: Exposição recorda antigas atividades do concelho e da região

Connect on Linked in

A Casa do Sal, em Castro Marim, inaugura, esta quinta-feira, pelas 18h00, a exposição etnográfica “Do Mar à Serra, Somos o que Fomos”, que estará patente até ao final do mês de agosto.

Trata-se de uma mostra que enfoca na cultura regional, destacando os costumes algarvios nas primeiras décadas do século XX, e na cultura local, protagonizando algumas emblemáticas personagens, tradições e hábitos que fazem parte da memória dos castro-marinenses.

Os artefactos desta exposição são manifestações materiais das atividades das gentes algarvias. Nela podemos encontrar antigos mesteres, como o aguadeiro, o cabreiro ou a salineira, num revivalismo de práticas que o tempo quase apagou, mas também com o objetivo de valorizar e preservar a identidade cultural junto do público mais jovem.

“Somos hoje a soma das nossas vivências, dos nossos pais e todos os outros antepassados, que marcaram o nosso espaço, a nossa vida, e a nossa cultura, tanto quanto a nossa genética”, diz sobre a exposição a vice-presidente e vereadora da cultura, Filomena Sintra.

Paralelamente será desenvolvido um conjunto de manifestações etnográficas e artísticas, versadas em cada uma das profissões. Será, ainda, efetuada uma reflexão conjunta sobre o artesanato e as artes ancestrais, entre artesãos, promotores turísticos e ‘designers’.

Pela Casa do Sal vão então passar várias expressões artísticas, desde folclore, teatro, artesanato, estátuas vivas. Em permanência, está recriada uma taberna típica onde se poderá simplesmente estar ou conhecer e entreter-se com jogos de “outros tempos”.

A exposição “Do Mar à Serra, Somos o que Fomos”, é uma iniciativa promovida pelo Município de Castro Marim, em parceria com o Museu do Traje de São Brás de Alportel e com o Museu Regional de Faro. Conta ainda com a colaboração da Associação Cultural Amendoeiras em Flor, Associação Cultural Mito Algarvio, Banda Musical Castromarinense, Casa do Povo do Azinhal, Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, Associação A Moira e Câmara Municipal de Alcoutim.

Foi cofinanciada pelo Programa Interreg Espanha-Portugal 2014-2020, apoiado pela União Europeia, e apoiada a 75% pelo FEDER, projeto “0131 FOURTOURS 5E”.