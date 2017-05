Castro Marim: Exibição culinária ensina a comer saudavelmente

Connect on Linked in

Esta sexta-feira, a partir das 15h00, a Casa do Sal, em Castro Marim, recebe a sessão “(Re) Aprender a Comer”, que integra uma palestra de Joana Faria, nutricionista que acompanha o Programa Municipal de Combate à Obesidade, e um ‘showcooking’ com degustação, conduzido por Ângela Oeiras, ‘chef’ de cozinha e formadora na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

A sessão é dirigida, especialmente, aos formandos da Universidade do Tempo Livre de Castro Marim, mas também estará aberta ao público em geral.

A iniciativa acontece no âmbito da exposição “Mercados, Letras e Artes”, patente na Casa do Sal, desenvolvida no âmbito do “mês do coração” (maio) que tem também essa missão de apelar e promover a adoção de um estilo de vida saudável, cabendo em si, até ao dia 18 de junho, um conjunto de atividades multidisciplinares com este objetivo.

“Estas iniciativas inserem-se numa estratégia de promoção e melhoria da qualidade de vida dos munícipes, no âmbito de uma política social que privilegia também a área da saúde, revelada também, a título de exemplo, em programas como o de combate à obesidade e o de combate ao tabagismo”, explica o executivo liderado pelo social democrata Francisco Amaral.