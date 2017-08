Castro Marim: Dias Medievais celebram 20.ª edição com novidades

Connect on Linked in

Espetáculo de vídeo ‘mapping’, nova exposição de instrumentos de tortura, vários grupos novos de animação, bem como a ampliação do Mercado Medieval a mais ruas, são algumas das surpresas preparadas pela organização

DOMINGOS VIEGAS

A festa histórica Dias Medievais de Castro Marim cumpre este ano a sua 20.ª edição, a partir desta quarta-feira e até domingo, com algumas novidades, entre as quais um espetáculo de vídeo ‘mapping’, novas exposições, uma nova experiência para os visitantes (“Seja rei por um dia”) e o alargamento da feira a mais ruas da vila.

O espetáculo de vídeo ‘mapping’ consistirá numa projeção sobre História Medieval.

“É um projeto autónomo e paralelo ao evento, financiado por fundos comunitários, que inclui som e luz. Terá três sessões, na sexta, no sábado e no domingo, com projeções nas paredes do castelo pequeno [no interior do castelo principal], e voltará no fim de semana seguinte, sexta-feira e sábado, já fora dos Dias Medievais”, explica em declarações ao Jornal do Algarve a vice-presidente da autarquia, Filomena Sintra.

Mas as novidades não ficam por aqui. Este ano estará patente uma nova exposição de instrumentos de tortura e punição da Idade Média “com catálogo e bases científicas”, frisa a autarca, e haverá novos grupos de animação, entre os quais “um que vem de França e que é a primeira vez que estará no evento”, refere a autarca.

Os visitantes poderão ainda viver uma nova experiência denominada “Seja rei por um dia”, que consiste em ocupar o lugar do rei na mesa real. Está ainda prevista a presença de novos artesãos no recinto da festa, entre os quais alguns jovens que estão a readaptar artes ancestrais.

Nesta edição, o espaço da festa no exterior do castelo será alargado a mais ruas da vila e “animação será reforçada”, revela Filomena Sintra.

“O objetivo é marcar esta 20.ª edição pela importância cultural que o evento tem tido em Castro Marim. O investimento é maior, mas pretendemos reduzir esse esforço financeiro aumentando a receita, ou seja, pela via dos visitantes”, explica a vice-presidente da autarquia.

Durante cinco dias e cinco noites, Castro Marim volta, assim, a reviver a Idade Média, os ideais da cavalaria e os torneios, bem como o imaginário lúdico da época. Mais uma vez, o evento promete muita animação de rua, espetáculos de teatro e de música, banquetes, com uma variedade de iguarias, bem como exibições de artes e ofícios, lembrando ainda as trocas comerciais da época.

Quanto custa ir aos Dias Medievais?

O bilhete mais barato para os Dias Medievais de Castro Marim custa 3 euros e dá acesso apenas ao Mercado Medieval (com animação de rua) que estará instalado nas ruas da vila, enquanto o ingresso que permite também aceder ao castelo, e aos espetáculos que aí se realizam, custa 7 euros (inclui uma caneca alusiva ao evento).

As crianças até aos 11 anos não pagam para entrar no Mercado Medieval e se tiverem menos de 6 anos também não pagam para entrar no castelo (os bilhetes para o castelo custam 3 euros para crianças dos 6 aos 12 anos). O passe de adulto para os cinco dias custa 15 euros e para crianças (até aos 11 anos) é vendido a 3 euros.

Quem quiser participar num dos banquetes medievais terá que pagar 35 euros (inclui entrada no mercado e no castelo e oferta de caneca). Por seu turno, a atividade “Seja rei por um dia” custa 50 euros e inclui banquete na mesa real, bem como caneca alusiva e entradas no mercado e no castelo.

Os residentes do concelho de Castro Marim voltam a ter acesso gratuito a todo o evento, tendo apenas que levantar as suas pulseiras (em data a anunciar pela organização), no Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM), juntas de freguesia ou através do serviço Castro Marim Consigo. Os figurantes devidamente trajados também têm acesso gratuito, mas convém consultar a secção “Guia do Bem Trajar” no site do município (cm-castromarim.pt) para perceber a forma como devem vestir-se.

Onde comprar bilhetes?

Os bilhetes estão à venda na bilheteira ‘online’ BOL, nos diversos pontos de venda associados (Fnac, Worten, El Corte Inglês, centros comerciais, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy, hotéis e agências de viagens), Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM) da Câmara de Castro Marim, mercado municipal local, Casa do Sal, Quiosques do Património colocados nas praias do concelho (Alagoa/Altura, Praia Verde e Cabeço), Centro Comercial Tavira Gran Plaza, Fórum Algarve e, durante o evento, nas bilheteiras dispersas pela vila de Castro Marim.