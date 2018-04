Castro Marim: Dia Aberto da Reserva do Sapal com atividades para todos os gostos

Connect on Linked in

A Reserva Natural do Sapal de Castro e Vila Real de Santo António realiza no próximo sábado o seu Dia Aberto, uma iniciativa anual que pretende envolver ainda mais a população com o ambiente e com aquela área protegida.

O centro nevrálgico das atividades, que acontecem entre as 09h00 e as 20h00, será a sede da Reserva do Sapal, localizada na Venta Moinhos, entre Monte Francisco e o Rio Guadiana, no concelho de Castro Marim (o acesso é feito através do cruzamento que dá acesso à localidade de Monte Francisco).

Durante todo o dia haverá visitas guiadas, workshops ambientais, exibição de filmes, passeios a cavalo, passeios BTT, desporto na natureza, animação musical, dança e poesia, uma feira de atividades tradicionais e produtos do Baixo Guadiana e um jogo ambiental com prémios. O Dia Aberto encerra com um ‘sunset’ ao som do saxofone de Bruno Correia e da banda “Perdidos e Achados” (a partir das 18h30).

Apesar das atividades começarem às 09h30, a abertura ofical da iniciativa acontece às 12h00 com os Poetas do Guadiana e a apresentação, com sessão de autógrafos, do livro “Livre Para Correr” de Nuno Miguel Nunes, uma introspeção sobre a vida e as relações do homem com a mãe natureza.

O bar do centro interpretativo e informativo (sede da Reserva do Sapal) funcionará durante todo o dia com refeições, petiscos, ‘snacks’ e café.