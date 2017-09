Castro Marim: Célia Brito inaugura sede de campanha

Print This Post

A candidatura do PS de Castro Marim, com Célia Brito como candidata à presidência da Câmara, vai inaugurar a sua sede de campanha no próximo sábado, dia 16, às 18h00.

A sede de campanha dos socialistas, que têm como ‘slogan’ “Crescemos Juntos”, ficará instalada na Rua 25 de Abril, ao lado da Junta de Freguesia.

Trata-se do segundo ato de apresentação de candidatos do PS de Castro Marim, depois da apresentação pública que aconteceu no passado mês de junho. Desta vez, e além da apresentação de todos os candidatos, será ainda divulgado o conteúdo programático eleitoral.