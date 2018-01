Castro Marim: Azinhal vai ter caminhadas no último domingo de cada mês

No próximo domingo, a aldeia do Azinhal, concelho de Castro Marim, recebe as “Caminhadas no Azinhal”, uma iniciativa que passará a acontecer regularmente, sempre no último domingo de cada mês.

Com um percurso de 6,6 quilómetros, considerado de intensidade média, a realização periódica desta iniciativa vai proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer e desfrutar da paisagem da serra algarvia nas mais diversas épocas do ano.

As inscrições já estão a decorrer e os interessados podem aderir apenas à caminhada ([email protected]) ou à opção de caminhada e convívio ([email protected] ou pelo telefone 281495187).

As caminhadas no Azinhal nascem também com o objetivo de dinamizar os mercados mensais, que se realizam no mesmo dia, no Largo da Aldeia. A partida está agendada para as 9h00 junto à Casa do Povo do Azinhal e é organizada pela Câmara Municipal de Castro Marim, com os apoios da Casa do Povo do Azinhal e da Junta de Freguesia do Azinhal.