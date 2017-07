Castro Marim: Avançam as obras de pavimentação no Monte Francisco

Print This Post

Começaram esta semana as obras de requalificação do Largo Manuel Gomes – Tributo a Paco de Lucía, em Monte Francisco, um tributo ao eterno génio da guitarra e à memória de sua mãe, Luzia Gomes, natural desta povoação do concelho de Castro Marim.

A requalificação, que representa um investimento de 325.000 euros, engloba também a beneficiação dos arruamentos da envolvente (zona nascente), uma intervenção “que se revela indispensável na melhoria das condições de mobilidade em Monte Francisco e um anseio antigo desta população, que esperava há largos anos por esta obra”, explica a edilidade.

A requalificação do Largo Manuel Gomes – Tributo a Paco de Lucía é um projeto enquadrado no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE), aprovado no âmbito do PO CRESC ALGARVE 2020, a cofinanciar a 70% pelo FEDER.

Paralelamente está a decorrer um concurso para a pavimentação dos arruamentos da zona poente da localidade, empreitada avaliada em cerca de 100.000 euros.

“A melhoria dos arruamentos das povoações do concelho tem sido uma das principais preocupações deste executivo, que promoveu a execução de dezenas de projetos, avançando agora as obras”, explicam os responsáveis autárquicos.

Refira-se que já estão concluídas as intervenções na estrada de acesso à Praia Verde, Urbanização da Quinta do Sobral, em Castro Marim (Rua Dr. Alves Moreira e Rua 25 de Abril) e Junqueira, estando previstas para breve as obras em Odeleite, Azinhal, Altura, Rua da Arrancada e Casa Alta.

O Largo Manuel Gomes – Tributo a Paco de Lucía nasce da vontade de ampliar e promover o laço do “mestre absoluto do flamenco” a Castro Marim, mais especificamente a Monte Francisco, onde viveu a sua mãe, cuja alegria e semblante lusitano sempre o orgulhou e inspirou. A sua ligação às raízes maternas perpetua-se no nome artístico de Francisco Gustavo Sánchez Gomes – Paco de Lucía – e nos álbuns de “Castro Marín” (1981) e “Luzia” (1998).