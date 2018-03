Castro Marim atribui 49 bolsas de estudo e já avançou com bolsas de excelência

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Castro Marim atribuiu, este ano letivo, 49 bolsas de estudo a estudantes do ensino secundário e de ensino superior.

“Para alguns, é a única oportunidade de continuarem a estudar e para a autarquia, é um investimento no desenvolvimento e no futuro de Castro Marim”, frisa o edil Francisco Amaral.

Segundo o autarca, são cerca de 75.000 euros de investimento total que “garantem a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino a todos os alunos do concelho, contando que tenham aproveitamento escolar para tal”.

Para além da atribuição destas bolsas de estudo, o Município de Castro Marim aceitou o repto da Universidade do Algarve na atribuição de bolsas de excelência académica a estudantes, residentes no concelho, que tivessem ingressado este ano letivo na faculdade.

As bolsas de excelência pagam integralmente a propina do 1.º ano de licenciatura, ou de mestrado integrado, aos cinco melhores alunos provenientes de Castro Marim. Esta iniciativa visa, essencialmente, fixar os melhores estudantes do País nesta região.

No âmbito da educação, o município promove outros apoios às crianças e jovens do concelho, nas etapas fundamentais da sua formação pessoal e sucesso educativo.

Neste âmbito, a autarquia destaca o auxílio económico anual, a alunos pertencentes a agregados familiares de fracos rendimentos, para aquisição de material escolar (Ensino Básico); aquisição dos livros de fichas dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico; financiamento de refeições a todos os alunos dos escalões A e B do 1º Ciclo; financiamento de 50% do valor do passe de transportes públicos para todos os alunos residentes no concelho a estudar na Escola Secundária de Vila Real de St. António; cedência de transporte escolar aos alunos do 1.º ciclo cuja residência se situe a mais de 3 quilómetros do estabelecimento de ensino que frequentam; viagem anual dos melhores alunos de cada ano e de cada turma.