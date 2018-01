Castro Marim: Assembleia aprova orçamento

Connect on Linked in

A Assembleia Municipal de Castro Marim aprovou o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018 com os votos a favor do PSD (nove), a abstenção dos sete deputados municipais do PS e os votos contra dos três representantes do movimento independente Castro Marim Primeiro (CM1).

O orçamento apresentado pelo edil Francisco Amaral tinha “passado” na Câmara à segunda tentativa, com a ajuda da abstenção dos socialistas, no passado dia 17, depois de ter sido chumbado em meados de dezembro com votos contra do PS e do CM1. Agora, os sociais democratas, que não têm maioria na Câmara nem na Assembleia, voltaram a ver o documento ser aprovado, mais uma vez graças à abstenção do PS, já que o movimento CM1 manteve-se contra.