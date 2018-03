Castro Marim acolhe Festival Internacional de Poesia e Arte “Grito de Mulher”

Connect on Linked in

O Festival Internacional de Poesia e Arte “Grito de Mulher”, que já vai na oitava edição, chega a Castro Marim no próximo sábado. O evento tem lugar na Casa do Sal, a partir das 10h00, e contará vários momentos artísticos alusivos à temática anual do festival, as mães como pilares da sociedade e guias de uma nova geração comprometida com uma vida sem violência.

“Grito de Mujer”, nome original em espanhol, é um festival poético-artístico organizado pelo MPI (Movimento Mujeres Poetas Internacional), nascido na República Dominicana pela escritora Jael Uribe, que consiste numa cadeia de eventos simultâneos em vários países durante o mês de março, em homenagem à mulher e contra a violência. Este movimento também está na internet (www.gritodemujer.com).

“Por ti Mulher, Unindo Fronteiras” é o mote desta ação na Casa do Sal, numa simbiose com as características culturais deste território transfronteiriço. O MPI lançou o repto a algumas mulheres do Baixo Guadiana para participarem ativamente no projeto e integrar a publicação que resultará desta edição, estando o mesmo desafio aberto a todos os interessados.

Para além da declamação de poesia, o festival conta com alguns momentos musicais, nas vozes de Carla Sabino, Ângela Mascarenhas, Natalino Martins, Nádia Catarro e ainda a participação de “Música do Mundo de Mulheres” e da Associação FRONTEiRAS.