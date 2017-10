Casas estão cada vez mais caras

Connect on Linked in

Dados do INE e do portal “idealista” confirmam aumentos consecutivos nos últimos cinco meses. Atualmente, o preço do metro quadrado é o mais alto dos últimos seis anos. A maior subida aconteceu em Olhão, mas este município continua a ser um dos mais baratos do Algarve. Loulé é o concelho mais exclusivo e continua com os preços mais altos da região

DOMINGOS VIEGAS

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), tornados públicos no final de setembro, indicavam que o preço médio do metro quadrado das casas no Algarve, em agosto, tinha atingido os 1.411 euros, colocando a região algarvia como a mais cara do país, à frente da área metropolitana de Lisboa.

Já esta semana, o portal imobiliário “idealista”, o ‘marketplace’ imobiliário de Portugal, foi mais longe e analisou a totalidade do terceiro trimestre deste ano, chegando à conclusão de que o preço médio do metro quadrado, no Algarve, já tinha atingido os 1.649 euros no final de setembro.

Qualquer daqueles valores indica que o preço do metro quadrado não para de subir na nossa região…

