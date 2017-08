Casas de luxo: Duas das ruas mais caras do país estão no Algarve

Connect on Linked in

.

Sabe quais são as ruas mais caras para comprar casa? A região algarvia tem duas no top-10, uma na terceira posição e outra no décimo lugar, ambas no concelho de Loulé

.

O Loteamento Fonte Santa, na freguesia de Quarteira, a nascente da cidade e a norte da Praia do Forte Novo, e a Urbanização Vale do Lobo, em Almancil, ambos no concelho de Loulé, ocupam o terceiro e o décimo lugar, respetivamente, na lista das dez zonas mais caras do país para comprar casa, revela um estudo do portal imobiliário “idealista” divulgado hoje.

As ruas mais exclusivas do mercado português distribuem-se entre Lisboa, Cascais, Algarve e Porto. A Rua do Salitre, localizada no centro de Lisboa, é a zona com a habitação à venda mais cara em Portugal. Os proprietários desta zona exclusiva da capital pedem em média 2.923.195 euros a quem quiser adquirir um dos seus luxuosos imóveis.

Os dez primeiros lugares desta lista distribuem-se entre Lisboa, Cascais, Quarteira, Porto, Oeiras, Estoril e Almancil.

Média de 2,4 milhões na Fonte Santa

A “medalha de prata” deste ranking de luxo vai para a Avenida Brasil, em Cascais, com um preço médio de 2.487.647 euros, valor similar ao Loteamento Fonte Santa em Quarteira, que ocupa o terceiro lugar (2.450.385 euros).

O Porto está representado pela Rua de Sobreiras, a quarta morada com os preços mais exclusivos para comprar uma casa (2.013.125 euros). Segue-se a Rua Fernão Mendes Pinto em Belém (Lisboa), com um valor de 1.945.319 euros, e a Rua a Gazeta d’Oeiras (Oerias), onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 1.777.750 euros.

…e de 1,5 milhões em Vale do Lobo

No Estoril encontra-se a sétima rua mais cara, a Rua Dom Afonso Henriques, que conta com casas a um preço médio de 1.732.270 euros. A lista das dez ruas mais caras completa-se com a Rua António Saldanha, em Lisboa (1.688.363 euros), a Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto (1.652.000 euros), e a Urbanização Vale do Lobo, no Algarve (1.572.090 euros).

Para a elaboração deste estudo, o “idealista” analisou o preço médio absoluto de apartamentos e moradias anunciados na mesma rua. Para evitar distorções nos dados, apenas foram consideradas as ruas com um mínimo de 10 anúncios. No entanto, este estudo apenas mostra os preços médios das ruas, o que não significa que sejam as casas mais caras de cada mercado.