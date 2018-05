Casa do Povo de Messines promove recolha de sangue e medula

Connect on Linked in

A Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines promove na próxima quarta-feira, dia 9 de maio, das 9h30 à 13h00, uma recolha de sangue e medula óssea.

Esta é mais uma iniciativa de solidariedade que pode salvar vidas, nomeadamente a do pequeno João, um rapaz com 10 anos, natural de Silves, que está internado há vários meses no Hospital da Estefânia, em Lisboa.

João precisa de um transplante urgente de medula óssea e a família procura um dador compatível.

Para além da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, a recolha do próximo dia 9 de maio conta com o apoio da Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve (ADSBA) e do Centro Hospital e Universitário do Algarve (CHUA).

Segundo os responsáveis, “a doação de sangue está aberta a toda a população e todos os tipos de sangue são importantes”.

A colheita será realizada por uma equipa profissional, sendo que o ato de doar sangue demora apenas 30 minutos.

Segundo a associação, podem ser dadores os adultos saudáveis com mais de 18 anos e menos de 45 anos, com mais de 50 quilos de peso. Os homens podem dar sangue de três em três meses, as mulheres de quatro em quatro meses.

NC|JA