Carvoeiro e Fuseta entre as melhores praias da Europa em 2018

A organização European Best Destinations elegeu as praias de Carvoeiro (Lagoa) e Fuseta (Olhão) como duas das melhores praias do ano na Europa.

Estes postais ilustrados do Algarve são as únicas representantes de Portugal e surgem lado a lado com famosas praias de países como a Grécia, Croácia, Inglaterra, Irlanda, Espanha ou França.

A European Best Destinations refere-se a Carvoeiro como “uma pequena vila cheia de charme” e aponta a sua praia como “uma das mais bonitas” que visitaram durante o período de viagem pela Europa. “O mar é lindo, a água não é nem muito fria nem muito quente, as ondas podem ser fortes ou, pelo contrário, suaves o suficiente para fazer paddle e descobrir as grutas vizinhas.”

Já em relação à praia da Fuseta, a organização que assume-se atualmente como uma das principais fontes de informação sobre os destinos europeus, dando inclusivamente dicas para organizar viagens, refere que fica junto à “pequena e sublime cidade de Olhão”, convidando os turistas a irem às docas e comprarem o seu bilhete para uma travessia de barco ou aluguerem uma bicicleta e saírem à descoberta da ilha da Fuseta, “com praias de areia fina, águas azul-turquesa, quietude e uma paisagem doce”.

