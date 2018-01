Cartão Poupança do Intermarché com mais vantagens este ano

Connect on Linked in

O Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, entra em 2018 com um novo tom de comunicação potenciando aquilo que tem definido a insígnia nos últimos tempos “Juntos pelo Melhor e mais Barato”, ao qual juntou um plano de descontos em Cartão que premeia os clientes mais fiéis.

Nos primeiros meses os clientes podem já marcar algumas datas nas suas agendas: ao dia 10 de cada mês os clientes Cartão com Programa Geração+ têm 10% de desconto em cartão em toda a loja; já os clientes que possuam Programa Famílias Numerosas+ e Programa Bebé+ têm direito a 10% de desconto em cartão em toda a loja ao dia 25 de cada mês.

Para além destas ações exclusivas, a agenda de descontos abrange ainda a alimentação animal às segundas-feiras, os produtos de beleza e higiene às quintas-feiras e vinhos de folheto aos sábados com 15% de desconto extra em cartão.

A estes descontos juntam-se ainda 10% de desconto em cartão em diferentes marcas próprias do Intermarché, identificadas como “Marcas Estrela”. Em janeiro, as marcas selecionadas são Cotterley e Fazenda.

“Entramos em 2018 de mãos dadas com os nossos clientes. Este ano teremos um calendário de descontos especialmente direcionado aos clientes do nosso Cartão Poupança. Acreditamos que esta iniciativa será muito bem recebida por todos, já que com ela contemplamos diferentes targets e direcionamos as ofertas,” explica Mathieu Descoubès, administrador de Marketing do Intermarché.

Aquele responsável acrescenta que este plano promocional “é uma forma de estarmos mais próximos dos nossos clientes premiando-os por escolherem as nossas lojas e contribuírem para o sucesso da nossa marca em Portugal”.

Além do calendário de descontos nas lojas físicas, também nas lojas on-line será possível aceder a vários descontos durante todo o ano. A nível digital a marca promete ainda muitos passatempos, ofertas e supressas na sua página de facebook oficial.