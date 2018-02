Carros alegóricos e desfiles de mascarados animam Albufeira

Connect on Linked in

Em Albufeira fazem-se os últimos preparativos para receber o carnaval. Um pouco por todo o concelho organizam-se bailes, concursos de máscaras e desfiles, afinam-se os instrumentos com ensaios das bandas e artistas convidados e claro, compram-se as serpentinas e os confettis, indispensáveis para animar a festa.

O ponto alto do programa vai para o carnaval de Paderne, um dos festejos mais tradicionais do Algarve, que este ano celebra a 30ª edição.

Nos dias 11 (domingo) e 13 (terça-feira de carnaval), entre as 14h30 e as 18h00, foliões vestidos a rigor e dezenas de carros alegóricos irão percorrer o interior da povoação, num desfile bastante animado, que este ano tem como tema “Todos por Paderne”, o slogan que deu o mote para a candidatura da freguesia a uma das 7 Maravilhas de Portugal, na categoria de aldeias rurais.

Em Albufeira, também há animação para todos os gostos. Os bailes de carnaval estão de regresso ao Espaço Multiusos (EMA), nos dias 10 e 12 de fevereiro, das 20h00 às 3h00, e no dia 13, das 16h00 às 20h30 com uma matiné e concurso de máscaras para os mais pequenos. A entrada é livre.

Foliões de todas as idades reavivam tradições

Os mais pequeninos também vão brincar ao carnaval, com a participação de quase meio milhar de crianças num animado desfile, desde a Avenida 25 de Abril, passando pelo Largo Engº Duarte Pacheco e pela Avenida da Liberdade, até à Praça dos Pescadores. Esta sexta-feira, 9 de fevereiro, pelas 15h00, os figurantes de palmo e meio prometem dar vida a um animado espetáculo com o tema “Pequenos foliões à volta do mundo!”.

Já na freguesia de Ferreiras vai haver um desfile de carnaval trapalhão, no dia 10 de fevereiro (sábado), entre as 15h00 e as 17h00, e no dia 13 de fevereiro (terça-feira), entre as 12h00 e as 15h00, desde a Rua da Estação, percorrendo a Avenida 12 de Julho até ao mercado municipal.

Os foliões irão dançar ao som de música tradicional portuguesa e trazer para a rua objetos típicos da região para mostrar aos mais novos e reavivar as tradições locais.

Em Olhos de Água festeja-se o enterro do entrudo, um ritual pagão secular, que encerra os festejos carnavalescos e um período de folia. Segundo a tradição, na noite de carnaval, a rapaziada corre em cortejo as principais ruas da vila, levando numa padiola um defunto fictício e nas mãos os fachuqueiros ou “chafusqueiros” (pedaços de palha de centeio atados para que não queimem depressa demais) a arder. No dia 14 de fevereiro, pelas 20h30, a ACRODA – Associação Cultural e Recreativa de Olhos de Água reaviva o enterro do entrudo, que tem início no mercado municipal de Olhos de Água, seguindo depois pela estrada de Albufeira rumo à praia, onde será feita a leitura do testamento e dar-se-á de seguida fogo ao entrudo, representado por um boneco.

JA