Carnaval da Altura sai à rua sábado e domingo com nove carros alegóricos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O corso do Carnaval da Altura, concelho de Castro Marim, que cumpre este ano a sua 17.ª edição, vai sair à rua no sábado e no domingo, percorrendo a Rua da Alagoa e a Avenida 24 de Julho.

Nesta edição o tema será livre, permitindo que o Carnaval da Altura dê largas à imaginação. E a organização promete voltar a surpreender os visitantes. Este cortejo carnavalesco do sotavento algarvio, que tem vindo a ganhar fama nos últimos anos, começa às 15h00, nos dois dias, e conta com nove carros alegóricos e dez grupos de animação.

Os carros representam as juntas de freguesia da Altura, de Castro Marim e de Odeleite, o Clube Recreativo Alturense, a Associação Cegonha Branca, o Grupo de Dança Zumba, o Grupo de Amigos da Altura, o Grupo dos Amigos do Bairro Quente e o Intermarché. Na segunda-feira haverá um baile de Carnaval no Clube Recreativo Alturense, animado por Ricardo Rodrigues.

O Carnaval de Altura é organizado pela Junta de Freguesia de Altura e Câmara Municipal de Castro Marim, com o apoio dos Supermercados Corvo e a colaboração das juntas de freguesia de Castro Marim e Odeleite e das associações locais.