Carnaval com bailes, máscaras e desfiles em Portimão

O município de Portimão já começou a celebrar o Carnaval. Até ao próximo dia 14 de fevereiro têm lugar diversos bailes, concurso de máscaras, desfiles e música de percussão inserida no VII Festival Internacional de Percussão de Portimão e IV Encontróbaixo (9 a 13 de fevereiro).

Os bailes de carnaval são uma das principais referências do município, realizando-se um pouco por todo o concelho. Boa Esperança Atlético Clube Portimonense (dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro), Clube União Portimonense (12 e 13 de fevereiro), Sociedade Vencedora Portimonense (3, 10, 12 e 13 fevereiro), Sporting Glória ou Morte Portimonense (3, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro), Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha (11, 12 e 13 de fevereiro), Sociedade Vencedora Portimonense, Sociedade Recreativa Figueirense (11 e 13 de fevereiro) e Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (3, 11 e 13 de fevereiro) apresentam um programa como manda a tradição pautado por atividades carnavalescas cheias de folia.

Este ano, cinco coletividades promovem um concurso de máscaras de carnaval com direito a prémios para os melhores disfarces. Bruxa, vampiro, fantasma, zombie, caveira… a escolha será sempre dos concorrentes. As eliminatórias serão às 21h30 e estão agendadas para o dia 3 de fevereiro, no Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, no dia 10, no Clube União Portimonense e, no dia 11 de fevereiro, no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha. A eliminatória final será na Sociedade Vencedora Portimonense, pelas 23h00, onde serão votadas as melhores máscaras com a respetiva atribuição de prémios.

JA