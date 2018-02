Carlos Gouveia Martins é o novo presidente do PSD Portimão

Connect on Linked in

O novo líder dos sociais-democratas de Portimão foi eleito, no passado sábado, com 98% dos votos. Carlos Gouveia Martins já era, desde outubro de 2017, coordenador dos autarcas no concelho e líder de bancada da assembleia municipal do PSD, após ter sido cabeça-de-lista na eleições autárquicas numa coligação que também incluía CDS-PP, MPT e PPM.

Sendo atualmente conselheiro nacional do PSD, é ainda coordenador nacional dos Jovens Autarcas Social-Democratas (JASD) e, desde 2014, presidente da distrital da JSD/Algarve, que irá liderar até final do mandato que acontece já nos próximos meses.

Natural de Portimão, com 31 anos, Carlos Gouveia Martins estudou na área das ciências farmacêuticas e é pós-graduado em marketing e comunicação. Exerceu profissionalmente numa multinacional farmacêutica, seguindo-se a secção regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos e ainda a Associação Nacional das Farmácias até 2016. Desde então, é adjunto do ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicação do governo PSD/CDS e vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

JA