Carlos do Carmo gostou da “homenagem em vida” de Lagoa

Connect on Linked in

Carlos do Carlos agradeceu, no passado sábado, em Lagoa, a homenagem que a câmara municipal lhe fez em vida. O auditório municipal de Lagoa passa agora a ter o nome do fadista, após uma cerimónia que juntou diversas personalidades da vida política e cultural portuguesa

“Emocionou-me esta noite ouvir esta gente nova a cantar os meus fados. A semente está lançada”. Foram estas as palavras do fadista Carlos do Carmo, no passado sábado, no final do espetáculo “As canções de Carlos do Carmo”, que uniu no palco agora nomeado auditório municipal Carlos do Carmo nomes como Cristina Branco, Camané, Marcos Rodrigues e Paulo de Carvalho. O fadista, que conta com 55 anos de carreira, referiu ainda sentir-se lisonjeado com “o facto desta homenagem surgir em vida”.

No percurso deste nome maior da música e da cultura portuguesa destaca-se o Grammy Latino de Carreira que Carlos do Carmo recebeu em 2014 (distinção inédita para um artista português).

O evento contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, com quem Carlos do Carmo trabalhou durante sete anos na Câmara de Lisboa, assim como dos secretários de Estado Miguel Freitas e José Apolinário, e o presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra, entre outras individualidades.

“Carlos do Carmo não é só um excelente intérprete, Carlos do Carmo trouxe-nos novos poetas e poetizas, apostou na renovação do fado”, disse o primeiro-ministro…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE MAIO)

JA