Carlos do Carmo dá nome ao auditório municipal de Lagoa

A cerimónia oficial está agendada para o próximo dia 28 de abril, data em que o principal equipamento cultural do município de Lagoa adotará o nome do fadista Carlos do Carmo, que já conta com mais de 50 anos de carreira. Camané, Cristina Banco, Marco Rodrigues e Paulo de Carvalho são alguns dos artistas que vão revisitar as canções de Carlos do Carmo nesta homenagem especial

A Câmara de Lagoa decidiu atribuir o nome do artista Carlos do Carmo ao auditório municipal. A mudança de nome vai ser oficializada no próximo dia 28 de abril, às 17h00, numa cerimónia especial. “Estou extremamente feliz e honrado por esta homenagem”, declarou o fadista ao tomar conhecimento do convite feito pela autarquia de Lagoa.

O principal equipamento cultural do município adotará, assim, o nome de Carlos do Carmo, nome maior da música e da cultura portuguesa, numa homenagem única e inédita a nível nacional.

Pelas 21h30, Camané, Cristina Banco, Marco Rodrigues e Paulo de Carvalho, entre outros nomes da música portuguesa, darão voz a um momento que revisitará canções imortalizadas na voz de Carlos do Carmo ao longo destes mais de 50 anos de carreira.

“Dirigimos este pedido a Carlos do Carmo no passado dia 20 de janeiro, depois da sua atuação no Centro de Congressos do Arade, e a sua resposta foi imediata, o que nos deixou muito felizes”, referiu o presidente do município, Francisco Martins…

