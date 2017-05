Carlos Calado volta a vencer Meia Maratona de Lagos 23 anos depois da primeira vitória

Connect on Linked in

Carlos Calado, a correr pela CP S. Bartolomeu de Messines, foi o grande vencedor da XXIX Meia Maratona de Lagos, no passado fim de semana. Beneficiando dos abandonos do queniano Daniel Kipchirchir Komen e do atleta do Sporting, Vasco Rafael, Calado esteve sempre na frente da corrida e chegou à meta isolado. A queniana Beatrice Cherono, Olímpico Clube de Lagos, foi a primeira mulher a cortar a meta, logo a seguir ao atleta algarvio.

Depois dos triunfos em 1994 e 2015, Carlos Calado volta a vencer a Meia Maratona de Lagos. Aos 47 anos, o atleta algarvio não se deixou intimidar pela presença do atleta queniano e voltou a mostrar a sua garra, terminando a prova com o tempo de 1h16m14s. Beatrice Cherono, que seguia no grupo perseguidor, atacou no último quilómetro mas já não conseguiu alcançar o líder, terminando no 2º lugar da geral.

Destaque também para Marisa Costa, a melhor portuguesa, que chegou em segundo da geral feminina. Em preparação para os Paralímpicos, o atleta surdo Rui Guerreiro, a correr pela Associação Jorge Pina, terminou no sétimo lugar no escalão de veteranos III.

Cerca de 700 atletas rumaram a Lagos para participar na XXIX Meia Maratona Intermarché Marina de Lagos, Mini Maratona Hospital S. Gonçalo de Lagos e Caminhada Sopromar.

Para André Santos, presidente do Olímpico Clube de Lagos, “foi uma excelente prova, no rescaldo de um 13 de maio de muitas emoções fortes para os portugueses. Sentimos que a cada edição as pessoas de Lagos e do Algarve estão mais entusiasmadas com a nossa Meia Maratona – a única do país onde se corre sobre a água.”

Sobre a próxima edição, André Santos adianta que “no próximo ano é a 30.ª edição da Meia Maratona de Lagos, uma data simbólica e bonita. Como tal, já estamos a trabalhar no sentido de ter a maior e melhor edição de sempre! Queremos ter um grupo forte que possa atacar o recorde da prova e, claro, uma excelente moldura humana a correr nas ruas da cidade.”

JA