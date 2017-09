Carlão e Sara Tavares abrem nova temporada do Cine-Teatro Louletano

Connect on Linked in

No próximo sábado, 09 de setembro, pelas 21h30, Carlão abre a nova temporada do Cine-Teatro Louletano com um concerto para toda a família, o qual contará com a inspiradora Sara Tavares como convidada especial.

Neste espetáculo será apresentada, em panorâmica, toda a programação da nova temporada do Cine-Teatro, dando-se a conhecer a sua estratégia e linhas de ação, bem como os vários protagonistas e formatos, pautados por critérios de qualidade, diversidade e originalidade, os quais têm presidido a uma intervenção cultural que se pretende de referência na região e a Sul do país.

Em Loulé, Carlão promete um concerto contagiante, levantando o véu daquele que será o seu segundo disco de originais, com edição prevista para este ano ainda, isto depois do sucesso dos já lançados singles “Agulha no palheiro”, uma canção de amor fresca com uma batida dançável, e “Viver pra sempre”, um tema viciante com letra sua e música de Boss AC.

“Viver pra sempre” conta com um vídeo (já com perto de 1 milhão e meio de visualizações na internet) gravado em Almada, no bairro onde cresceu, numa festa que juntou várias gerações de elementos da sua família e amigos. Uma celebração da vida que Carlão partilha com os seus e em que transmite uma mensagem universal sobre passado e futuro: vivemos para sempre, uns nos outros.

Com um espetáculo renovado onde imperam o poder das palavras e os sons vibrantes, Carlão continua na estrada com os seus habituais companheiros: DjGlue (DJ), o baixista Nuno Espírito Santo, Gil Pulido nos teclados e Bruno Ribeiro na voz.

O concerto tem a duração de 75 minutos, tendo um custo associado por pessoa de 5 euros, e destina-se a maiores de 6 anos.