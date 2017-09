Caranguejo americano está a “invadir” o estuário do Guadiana

Connect on Linked in

A descoberta está a surpreender investigadores e pescadores: O caranguejo-azul é uma espécie nativa da costa leste da América, mas foi encontrada no rio Guadiana.

Os primeiros foram descobertos no passado mês de junho e, de acordo com os investigadores, a espécie deverá estar em fase de expansão na nossa costa.

A colaboração entre pescadores do Guadiana e investigadores do CCMAR da Universidade do Algarve permitiu identificar a espécie, conhecida como siri ou caranguejo-azul (Callinectes sapidus).

Os pescadores locais estão intrigados com a descoberta de uma espécie originária de um local tão distante. O caranguejo azul é um recurso pesqueiro com muito valor na costa americana.

Há registo de outros exemplares da mesma espécie capturados anteriormente no estuário do Sado, o que “indicia que a espécie estará numa fase de expansão na nossa costa, depois de provavelmente ter navegado, enquanto larva, nas águas de lastro de um navio que cruzou o Atlântico”, explicam os investigadores.

A introdução de espécies não nativas no estuário do rio Guadiana tem vindo a aumentar nos últimos anos, com mais de uma dezena de espécies registadas, incluindo peixes, amêijoas, alforrecas, camarões e, mais recentemente, este caranguejo.

Esta “invasão” pode ter consequências nefastas para as espécies nativas. No entanto, as espécies invasoras com valor comercial, como é o caso do caranguejo azul, ou da corvinata real, registada no ano anterior, podem ser um exemplo de como uma ameaça se pode transformar numa oportunidade de exploração.

“Este aspeto assume especial relevância face à inexistência de predadores naturais destas espécies invasoras, e a sua pesca contribuirá para o controlo da sua densidade, ao mesmo mesmo que aliviará a pressão de exploração em muitos dos nossos recursos pesqueiros tradicionais, como por exemplo a sardinha.”, explicam os investigadores do CCMAR.

Novas alternativas de consumo deste tipo de espécies estão também a ser estudadas com ‘chefs’ de restaurantes algarvios.