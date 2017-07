Caracol volta a ser rei em Castro Marim

Connect on Linked in

A colina do Revelim de Santo António, em Castro Marim, volta a ser palco do Festival Internacional do Caracol, que começa esta sexta-feira e vai prolongar-se até domingo com sabores da cozinha portuguesa, espanhola, francesa e marroquina.

O grande atrativo são as receitas inovadoras, nacionais e internacionais, do afamado petisco, mas o Festival Internacional do Caracol, em Castro Marim, apresenta também um rico e diversificado cartaz cultural, muita doçaria regional e uma vista privilegiada sobre o Rio Guadiana e a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Com portas abertas a partir das 19h00, na sexta-feira o Festival Internacional do Caracol é animado pelo grupo “Al Fanfare”. Segue-se Michel Sapateado, o professor e bailarino francês, considerado por muitos como o pai do sapateado em Portugal. Pelas 21h30 sobem ao palco “Os Vocalistas”. A noite é fechada pela atuação da Banda Musical Castromarinense, pelas 22h30.

No sábado, o festival arranca às 18h30, com a animação de rua pelos “Al Fanfare”. Pelas 20h30 é a vez do Duo “Amar Guitarra”, um projeto de João Cuña e Luís Fialho, num diálogo entras as suas guitarras em vários temas, originais e de outros autores, e em diversos estilos musicais. O grande concerto da noite é de Raúl Rodriguez, produtor, compositor, cantor e guitarrista espanhol, filho da reconhecida cantora Martirio.

No último dia, domingo, o festival também começa às 18h30, com animação de rua. Segue-se o grupo Al-Bashirah (Marrocos), com música árabe e oriental, composto por músicos de Marrocos e da Síria, que reúnem as diferentes escolas de música andalusí e as diferentes culturas musicais do mundo árabe.

O grupo dispõe de um amplo repertório composto por nubas de música andalusí, as muwashawat sírias e melodias turcas. Al-Bashirah faz-se acompanhar do bailarino sírio Ahmad Arifa, que interpreta a dança espiritual sufi dervish e a dança tradicional do Egito denominada tanora.

Os “Sangre Ibérico”, banda portuguesa de flamenco, encerram mais uma edição do Festival Internacional do Caracol.

“Pretendemos afirmar Castro Marim como destino dos melhores caracóis do Algarve e potenciar também os produtos locais e tradicionais, bem como a cozinha e a cultura mediterrânicas”, explica a Câmara de Castro Marim, entidade que organiza o evento.