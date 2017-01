Capicua abre ciclo de concertos em português em Albufeira

Print This Post

A rapper Capicua atua no próximo dia 27 de janeiro, às 21h30, no auditório municipal de Albufeira. Este será o primeiro “concerto em português” de um ciclo que vai juntar em Albufeira alguns dos nomes mais aclamados do atual panorama musical

Este ciclo de concertos vai, assim, trazer até Albufeira alguns dos grandes nomes da atualidade do panorama musical português. Organizado pela autarquia, através do Gabinete de Apoio à Juventude (GAL), este ciclo de concertos pretende “ir ao encontro dos gostos dos mais jovens”, juntando alguns dos nomes mais aclamados do panorama musical atual, num registo adequado a auditório.

Como referimos, o espetáculo de abertura cabe a Capicua. Ana Matos Fernandes, oriunda do Porto, tem somado concertos por todo o país e conquistado um público diverso e o reconhecimento da crítica. Acompanhada pelo DJ D-One, o MC M7 e Virtus nas teclas, a rapper é conhecida pela sua escrita emotiva e politicamente engajada, pela espontaneidade e por uma clara atitude feminista que a tem levado a colaborar em conferências, projetos sociais e workshops, sempre em torno da palavra e da música. Socióloga, doutorada em geografia, é sobretudo uma rapper militante que conta com duas mixtapes, dois álbuns editados (Capicua, 2012; Sereia Louca, 2014) e um disco de remisturas (Medusa, 2015).

Nova geração de artistas

E depois da estreia com Capicua, Albufeira vai receber Diogo Piçarra (17 de fevereiro), Filipe Pinto (31 de março), Orelha Negra (28 de abril) e Freddy Locks (26 de maio).

A organização adianta que os restantes concertos deste ciclo contarão também com a atuação de artistas locais que farão a primeira parte. “Uma excelente oportunidade para conhecer melhor a música de uma nova geração de artistas que desenvolvem o seu trabalho em Albufeira”, realçam os promotores deste ciclo de concertos, cujos bilhetes custam 10 euros (cinco euros com cartão de estudante de Albufeira).

Nuno Couto|JA