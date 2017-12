Cão de assistência pode mudar a vida de rapaz algarvio

Connect on Linked in

A mãe de Rui quer mudar a vida deste jovem autista, com um cão treinado e preparado para ajudar o filho no dia a dia. Em alguns casos, estes animais até já ajudaram a salvar vidas, dando o alarme quando os donos estão em situação de risco. A Associação Portuguesa de Cães de Assistência (APCA) emocionou-se com este caso e lançou uma campanha para angariar os cinco mil euros para dar um cão de assistência ao Rui

Nuno Couto|Jornal do Algarve

Rui é um rapaz como todos os outros da sua idade: adora pintar, brincar, ver televisão e aprender coisas novas na escola com os amigos. Só há uma diferença: o Rui sente grandes dificuldades em conseguir comunicar.

O rapaz, de 16 anos de idade, é autista e precisa de um cão de assistência para “ganhar confiança” e “conseguir interagir mais com os outros”, revela ao JA a mãe, Elsa Marques, que vive em Porches, no concelho de Lagoa.

Elsa, que deixou de trabalhar para dedicar-se “a 100 por cento” ao filho, confessa que não tem condições financeiras para suportar os custos de aquisição, treino e certificação de um cão de assistência, que ascendem, neste caso, aos cinco mil euros.

Além disso, recebe apenas uma ajuda do Estado de “cerca de 90 euros”, quando “uma sessão de 45 minutos de terapia da fala custa 50 euros”.

Assim, o cão de assistência poderá ser fundamental para o Rui na “parte da socialização”. “Com um cão em quem pode confiar e que estará sempre perto dele, 24 horas por dia, vai sentir-se mais seguro e abrir caminho a uma nova vida”, confia a mãe do rapaz, a quem foi diagnosticado “autismo severo”. “Segundo o diagnóstico de alguns médicos, o Rui não iria fazer nada, nem sequer mexer-se: mas hoje lê e escreve, só falar é mais complicado”, conta Elsa Marques.

“Ele tenta interagir com as outras pessoas, mas é sempre complicado. Na escola (Manuel Teixeira Gomes, em Portimão) está a fazer grandes progressos – até já ganhou um diploma de desporto e outro de bom comportamento –, mas gostaria que a sua recuperação fosse ainda mais longe”, refere a mãe com grande esperança.

Cão de assistência pode auxiliar em várias situações diárias

A história deste rapaz algarvio, aliada à vontade de ajudar e fazer a diferença na sua vida, levou a Associação Portuguesa de Cães de Assistência (APCA) a lançar uma campanha para angariar os cinco mil euros para dar um cão de assistência ao Rui.

“Estamos a tentar reunir o valor necessário para entregar um cão de assistência a esta família. Depois de alcançado o valor total, é feita a entrega do cão à família para que este se habitue ao novo lar e aos novos donos. Posteriormente, é iniciado o treino e todo o processo que leva à certificação do cão de assistência”, explica ao JA Rui Elvas, presidente da APCA.

O responsável da associação revela que teve conhecimento do caso do rapaz autista do Algarve através de um contacto direto da mãe do Rui. “Tivemos conhecimento da sensível história de família, onde o apoio por parte do Estado é quase nulo face às necessidades do Rui. Soubemos que o Rui gosta de animais e respeita muito os cães. Mas, acima de tudo, constatámos um amor de mãe muito forte, que tudo faz para ajudar e ver o seu filho feliz. É uma mãe que acredita no trabalho da APCA e que sabe que um cão de assistência pode auxiliar o Rui em várias situações diárias”, refere Rui Elvas.

Neste caso em concreto, de autismo na fase da adolescência, o presidente da APCA diz que um cão de assistência pode “ajudar a quebrar barreiras sociais existentes e provocar maior autonomia no dia a dia do Rui”.

Um ano e meio a dois anos de treino

Criada em 2014, a APCA tem atualmente “mais de 200 casos” de pedidos de cães de assistência por resolver, mas nenhum é do Algarve, além do Rui, em Porches. Ainda recentemente, a associação também certificou um cão de assistência para um cidadão alemão com mobilidade reduzida, que reside em Loulé.

Rui Elvas explica ao JA que um cão de assistência leva “entre um ano e meio e dois anos” a preparar para a especificidade da sua função. “Temos vários treinadores em Portugal e no estrangeiro que trabalham em equipa com os utentes e respetivas famílias”, adianta.

No final do treino, os cães só têm um objetivo: ir ao encontro das necessidades dos seus utentes. “No caso do autismo, ajuda a quebrar barreiras sociais, promover integração em ambientes difíceis, maior autonomia e estímulo constante. Nos diabetes, alertam hipo e hiperglicemias. Na mobilidade reduzida, ajudam na recolha de comandos, telefones, chaves, abrir portas, ajudar a subir para a cadeira de rodas, entre outros exemplos”, esclarece o presidente da APCA.

Cães também podem ajudar a salvar vidas

Rui Elvas detalha ainda ao JA um caso em que um cão ajudou a salvar a vida de uma menina. “Numa sala de aulas estava uma criança diabética com 19 meninos e três educadoras. Uma delas teve de ir ao pátio para o cão de assistência fazer as necessidades e, quando terminou, voltou à sala e o cão foi imediatamente ao encontro da criança diabética. Deu o alerta quando ninguém foi capaz de detetar nada de errado. E foi no momento certo”, conta o presidente da associação, que é composta por cerca de 15 pessoas, entre treinadores, terapeutas e veterinários, e já certificou oito animais.

Em suma, todos acreditam que um cão de assistência pode ser um “calmante” para os pais e um “antidepressivo” de quatro patas para o rapaz autista. “Pode ser isso e muito mais, porque, até à cura, existe um cão”, remata Rui Elvas.

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – 14 DE DEZEMBRO)