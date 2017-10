Canoagem: Vem aí a XX Subida Internacional do Rio Arade

Connect on Linked in

A 20.ª edição da Subida Internacional do Rio Arade, em canoagem, disputa-se no próximo dia 15, entre Portimão e Silves. A organização está a cargo do Clube Naval de Portimão e das câmaras municipais de Lagoa, Portimão e Silves, com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem e da Associação Regional de Canoagem do Algarve.

A prova, de 12 quilómetros, tem saída da zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, às 10h00 para turismo náutico e 10h30 para competição destinada a clubes e associações, terminando em Silves, onde serão entregues os prémios aos três primeiros classificados de cada categoria, aos cinco primeiros clubes e ao clube com maior número de atletas.