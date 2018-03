Canoagem: João Albuquerque garante apoio da Câmara de Alcoutim para chegar aos Jogos Olímpicos

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, esta semana, a celebração de um protocolo com o Grupo Desportivo de Alcoutim no sentido de apoiar financeiramente a atividade da associação e patrocinar a preparação do canoísta João Albuquerque com o objetivo de integrar a Seleção Nacional e aspirar a uma participação olímpica.

O apoio concedido, no montante de 17 mil euros, “será fundamental para a atividade do Grupo Desportivo de Alcoutim na área da canoagem e para a promissora carreira do atleta”, explica a autarquia.

Atualmente com 27 anos, João Albuquerque iniciou a canoagem em 2002 no Grupo Desportivo da Alcoutim, clube que desde então sempre representou e onde já alcançou grandes resultados na modalidade, a nível nacional e internacional, sendo presença assídua na Seleção Nacional nos escalões infantil, cadete, júnior e sub-23.

Com um vasto currículo desportivo, salientam-se os sete títulos de campeão nacional, 15 títulos de campeão do Algarve, bem como participações em campeonatos da Europa em representação da Seleção Nacional de canoagem.