Canoagem: Castores terminam época no nono lugar do ranking nacional

O Kayak Clube Castores do Arade subiu uma posição em relação ao ano passado e terminou a época da canoagem no nono lugar do ranking nacional (com 289 pontos), que inclui 73 clubes e cuja tabela acaba de ser revelada pela Federação Portuguesa de Canoagem.

O segundo clube algarvio foi o Grupo Desportivo de Alcoutim, na 23.ª posição e com 128 pontos. A Associação Amigos da Mexilhoeira da Carregação foi 44.ª (56 pontos), o Clube Naval de Portimão ficou na 58.ª posição (11 pontos), enquanto a Associação Naval do Guadiana e o Grupo Naval de Olhão terminaram no grupo de sete clubes que repartem o 66.º lugar, com apenas 3 pontos.

O pódio nacional foi uma repetição da época passada, com o Náutico de Ponte de Lima, clube do olímpico Fernando Pimenta, a vencer o “Troféu Jogos Santa Casa”, atribuído ao melhor clube nacional. Ao alcançar 630 pontos o Ponte de Lima garantiu o seu 11.º título consecutivo. O Clube Náutico de Prado e o Náutico de Crestuma arrecadaram, por esta ordem, os restantes lugares do pódio, com 536 e 425 pontos, respetivamente.

Numa modalidade onde o Norte tem mais tradição é de destacar as classificações do Clube de Canoagem de Amora, que terminou num excelente quarto lugar, e do Clube Náutico do Litoral Alentejano (Vila Nova de Milfontes) com o sexto lugar. Juntamente com os Castores do Arade, estes são os únicos clubes, a sul do Tejo, a terminar no top-10 nacional.