Canoagem: Castores do Arade são campeões regionais de fundo

O Kayak Clube Castores do Arade venceu o Campeonato Regional de Fundo de Canoagem, disputado no rio Arade, terminando com 2177 pontos, mais 798 pontos do que o Clube Náutico do Litoral Alentejano, de Vila Nova de Milfontes, segundo classificado, que somou 1379 pontos. O Grupo Desportivo de Alcoutim ficou na terceira posição, com 1098 pontos.

Os regionais de fundo de canoagem consistem em 21 regatas em circuito, com distâncias que variam entre os 2 e os 5 quilómetros, consoante os escalões, que vão desde iniciados a veteranos, e realizaram-se este domingo, em frente ao Posto Náutico Municipal da Mexilhoeira da Carregação.

A prova contou com a presença de 200 participantes, de 10 clubes, nove da região sul (Algarve e Alentejo) e a Associação Náutica de Câmara de Lobos, da Madeira, que se fez representar pelo atleta Célio Alves e venceu em K1 (kayak monolugar) seniores masculinos.

Os Castores do Arade alcançaram 12 pódios, que equivaleram a quatro títulos regionais, três segundos lugares e cinco terceiros lugares. No entanto, o esforço coletivo foi determinante para que a equipa do concelho de Lagoa chegasse à vitória porque conseguiu com que 46 canoístas terminassem a prova.

O Clube Náutico do Litoral Alentejano e o Grupo Desportivo de Alcoutim terminaram muito perto dos vencedores, com 11 pódios, apenas menos um do que os Castores, mas foi o Clube Fluvial Odemirense que, apesar de ter terminado na quarta posição colectiva, conseguiu mais pódios (13 medalhas e cinco títulos regionais).

Ensaio para os campeonatos nacionais

A competição foi um ensaio para os Campeonatos Nacionais de Fundo e Taça de Tripulações (K2/C2 e K4/C4) que se realizam em Melres, Gondomar no início de abril. É a maior e mais competitiva prova do calendário nacional da modalidade e envolve a presença de mais de meia centena de clubes. Contará com mais de 1000 atletas em competição, nas 71 regatas do evento. Os clubes do sul vão estar, certamente, na discussão dos títulos nacionais.

Classificação do Regional de Fundo:

1. Kayak Clube Castores do Arade – 2177 pontos

2. Clube Náutico do Litoral Alentejano – 1379 pontos

3. Grupo Desportivo de Alcoutim – 1098 pontos

4. Clube Fluvial Odemirense – 977

5. AAD Mexilhoeira da Carregação – 387 pontos

6. Clube Náutico de Mértola – 314

7. Clube Naval de Portimão – 97 pontos

8. Associação Naval do Guadiana – 0

9. Grupo Naval de Olhão – 0

10. Associação Náutica da Câmara de Lobos – 0