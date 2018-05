Canoagem: Campeonato Nacional de Esperanças em Alcoutim a 20 de maio

Connect on Linked in

A vila de Alcoutim e o rio Guadiana voltam a acolher, no próximo dia 20 de maio, o Campeonato Nacional de Esperanças I, na modalidade de canoagem.

Esta prova do calendário nacional 2018, com início marcado para as 10h30, contará com cerca de 500 atletas, com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos, provenientes de cerca de 50 clubes de norte a sul do País.

A prova é organizada pelo Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA) em colaboração com Federação Portuguesa de Canoagem e Associação Regional de Canoagem do Algarve e conta com o apoio do Município de Alcoutim.

O Município de Alcoutim irá atribuir ao GDA uma comparticipação financeira no montante de 10 mil euros, para fazer face às despesas inerentes à realização do mesmo, “dado o incentivo que constitui para a prática desportiva bem como o sucesso do evento em anos anteriores, trazendo a Alcoutim centenas de atletas e visitantes”, explicou, entretanto, a edilidade alcouteneja.