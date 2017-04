Canoagem: Alcoutim prepara-se para receber prova do Nacional de Esperanças

Connect on Linked in

No próximo dia 30 de abril, Alcoutim irá receber, pelo terceiro ano consecutivo, o Campeonato Nacional de Esperanças I em canoagem.

A primeira prova do “nacional” disputa-se, assim, no rio Guadiana e contará com a presença de mais de 500 participantes, em representação de dezenas de clubes de todo o país.

A prova é organizada pelo Grupo Desportivo de Alcoutim, em colaboração com Federação Portuguesa de Canoagem e Associação Regional de Canoagem do Algarve e com o apoio do Município de Alcoutim, que já garantiu um apoio de 10 mil euros para que aquela coletividade alcouteneja possa fazer face às despesas inerentes à realização do evento.