Campeonato de Portugal: Sete equipas algarvias entram em ação este domingo

As sete equipas algarvias que vão disputar o Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português, vão entrar em ação já a partir deste domingo com a primeira jornada da Série E. Esta primeira ronda tem três jogos no Algarve, um dos quais um ‘dérbi’ regional, e as restantes três equipas jogam fora.

O Armacenenses será a primeira formação da região a entrar em campo, já que jogará nos Açores com o Operário (16h00). Os restantes jogos estão agendados para as 17h00. O Olhanense recebe o Almancilense, na única partida entre emblemas algarvios, enquanto o Louletano joga em casa com o Olímpico do Montijo e o Moncarapachense (subiu este ano dos distritais) recebe os alentejanos do Castrense.

O Farense desloca-se ao Alentejo para defrontar o Moura e o Lusitano de Vila Real de Santo António tem uma saída até Lisboa onde jogará com o Casa Pia. Esta primeira ronda fica completa com os jogos Pinhalnovense-Oriental e Estrela de Vendas Novas-SC Ideal (Açores).

Domingos Viegas