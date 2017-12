Campeonato de Portugal: Resultados das equipas algarvias na série E

Connect on Linked in

O Farense continua a liderar a série E do Campeonato de Portugal, em futebol, depois de derrotar o Almancilense (4-1) no Estádio São Luís, em partida da 13.ª jornada da competição.

A formação da capital algarvia tem 34 pontos e mantém quatro pontos de vantagem em relação ao segundo classificado, Pinhalnovense, que foi golear o Estrela de Vendas Novas (0-5).

O Almancilense, apesar da derrota em Faro, continua por cima da linha de água, com 14 pontos.

O Olhanense recebeu e derrotou o Casa Pia (3-0) e passou a somar 26 pontos. A equipa de Olhão está no quinto lugar com 26 pontos, a um ponto de Oriental e Casa Pia, a quatro do Pinhalnovense e a oito do Farense.

O Armacenenses bateu o Olímpico do Montijo (2-1) e continua no sexto lugar, agora com 19 pontos.

Na parte mais baixa da tabela, já em zona de despromoção, estão Louletano (11.º. com 13 pontos), que empatou a zero no terreno do Castrense, Moncarapachense (13.º, com 11 pontos), que ganhou (0-1) nos Açores ao Sporting Ideal, e Lusitano de Vila Real de Santo António (16.º e último, com 9 pontos), que empatou sem golos em casa com o Moura.