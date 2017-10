Campeonato de Portugal: Olhanense isola-se na liderança (resultados e classificação)

O Olhanense é líder isolado na Série E do Campeonato de Portugal, em futebol, depois do triunfo em casa diante do Operário (1-0) e do empate do Casa Pia, também no seu reduto, com o Armacenenses.

A formação de Olhão tem agora 13 pontos, mais um do que o Farense que foi ganhar ao terreno do Estrela de Vendas Novas (0-2) e subiu à terceira posição.

Campeonato de Portugal – Série E (5.ª jornada):

Moncarapachense 1-2 Almancilense

Moura 1-2 Louletano

Olhanense 1-0 Operário Lagoa

Pinhalnovense 2-0 Olímpico Montijo

Casa Pia 0-0 Armacenenses

Lusitano VRSA 2-3 Oriental

Estr. V. Novas 0-2 Farense

Sp. Ideal 3-1 Castrense

Classificação:

Olhanense, 13 pontos

Farense, 12

Casa Pia, 11

Oriental, 11

Pinhalnovense, 8

Louletano, 7

Almancilense, 7

Sp. Ideal, 7

Moncarapachense, 7

Armacenenses, 5

Olímpico Montijo, 5

Castrense, 4

Operário Lagoa, 4

Lusitano VRSA, 3

Moura, 3

Estrela Vendas Novas, 3