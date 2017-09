Caminhante quarteirense prepara travessia do país

Connect on Linked in

.

Endocaminhada visa dar a conhecer a endometriose. Iniciativa percorrerá mais de 700 quilómetros, de Chaves a Faro, sempre pela Estrada Nacional 2

O quarteirense Marco Pereira, habituado a grandes caminhadas, entre elas a peregrinação ao Santuário de Fátima, irá, percorrer os 738 quilómetros da EN2, entre Chaves e Faro, entre os dias 27 de setembro e 21 de outubro, para chamar a atenção para a endometriose, doença “silenciosa” que afeta muitas mulheres.

Tendo experiência em longas caminhadas, em autonomia total, há algum tempo que Marco Pereira tinha o desejo de aliar esta sua paixão a uma causa solidária criando, assim, a Endocaminhada.

A EN2 ganhou recentemente o estatuto de roteiro, o que a torna um desafio à altura, sendo Marco Pereira o primeiro a atravessar os seus 32 concelhos a caminhar, num projeto que está a ser preparado há muito tempo. A preparação física para os 24 dias de caminhada (a uma média de 30 quilómetros percorridos diariamente de mochila às costas) já teve início, com um teste ao percurso entre Almodôvar e Faro. O treino é feito, essencialmente, em longas caminhadas com apoio do fisioterapeuta e preparador físico Cristino Rodrigues e uma cuidada alimentação.

A travessia do país a pé é uma aventura que requer uma preparação adequada, não só na componente física, como na logística (alojamento, alimentação e equipamento). O apoio para a pernoita e a recuperação da jornada vem dos diversos quartéis de bombeiros ao longo do caminho e dos municípios da rota EN2.

As etapas têm início de madrugada, o que permite um bom avanço na caminhada antes que o trânsito e o calor obriguem a abrandar o passo. A estrada não está totalmente adaptada a caminhantes, sem bermas e com algum trânsito em determinados sítios, obriga a um cuidado redobrado e a uma constante concentração para que seja uma caminhada segura.

Em vários pontos do trajeto, Marco Pereira será acompanhado por membros da Associação MulherEndo, com sede em Leiria, que farão em conjunto os últimos quilómetros dessa etapa, para chamar a atenção para a endometriose.

Trata-se de uma doença que se caracteriza pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero, sendo que quase metade das mulheres afetadas sofre de dor pélvica crónica e, em 70 por cento dos casos, a dor ocorre durante a menstruação. O sofrimento durante as relações sexuais também é comum e a infertilidade ocorre em até metade das pacientes. As “Endoguerreiras” vão aproveitar a ocasião para realizar ações de esclarecimento sobre esta doença em vários pontos do trajeto.

Qualquer pessoa pode juntar-se à Endocaminhada, em qualquer etapa do percurso, quer seja para caminhar 500 metros ou 10 quilómetros. Para qualquer informação, os interessados podem contactar a organização através de email ([email protected]).