Caminhante ambientalista percorre o Mundo a denunciar crimes contra o planeta

É inglês, de Manchester, chama-se Martin Hutchinson e há cerca de dez anos que percorre o mundo denunciando crimes ambientais, filmando todo o tipo de atrocidades que são cometidas sobre o meio ambiente e colocando os vídeos no canal que criou no You Tube. E já são mais de seis mil gravações. Esta semana entrou no Algarve, por Vila Real de Santo António, vindo de Espanha.

“Acabei de chegar, ainda não tive muito tempo, mas já reparei que, por o que vi, parece que esta zona não tem nada a ver com o que se passa na América Latina e no sul de Espanha, onde as pessoas e as empresas atiram lixo para todo o lado. Vamos ver…”, diz, à nossa reportagem, em pleno centro de Vila Real de Santo António, onde o encontrámos junto à sua bicicleta especial, o meio de transporte que vai usar na aventura que o levará por toda a Europa e Ásia.



(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO DO JA – 26 JANEIRO)

DOMINGOS VIEGAS | JORNAL DO ALGARVE